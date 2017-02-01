Враг народа: Савченко высказалась о Порошенко

«Мой враг тот, кто враг моему народу, кто делает так, что каждому человеку живется хуже. Когда простые люди говорят, что мы живем хуже с каждым днем. Да, я думаю, он (президент Украины Петр Порошенко — прим. Рамблер/новости) — враг народа», — заявила Савченко.

Кроме того, парламентарий заявила, что будет бороться с главой украинского государства «всеми доступными законными методами и способами».

23 января Надежда Савченко заявляла, что главными врагами украинского народа являются Россия и нынешнее руководство Украины. 7 декабря 2016 года Надежда Савченко приняла участие в прямых переговорах с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). С Александром Захарченко и Игорем Плотницким депутат встретилась без согласования своих действий со Службой безопасности Украины (СБУ) и фракцией «Батькивщина», в которой она на тот момент состояла.

18 января 2017 года Савченко заявила, что действующие власти страны уничтожают всех неугодных действующему режиму. В тот же день депутат украинского парламента «Блока Петра Порошенко» Иван Винник обратился в Службу безопасности Украины (СБУ) с просьбой возбудить уголовное дело по статье «госизмена» против Надежды Савченко.

16 декабря Савченко был исключена из партии, на настоящий момент она имеет статус внефракционного депутата.