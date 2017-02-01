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Враг народа: Савченко высказалась о Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко – враг украинского народа. С таким заявлением выступила народный депутат Рады Надежда Савченко. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на украинское издание «Новое время».
«Мой враг тот, кто враг моему народу, кто делает так, что каждому человеку живется хуже. Когда простые люди говорят, что мы живем хуже с каждым днем. Да, я думаю, он (президент Украины Петр Порошенко — прим. Рамблер/новости) — враг народа», — заявила Савченко.
Кроме того, парламентарий заявила, что будет бороться с главой украинского государства «всеми доступными законными методами и способами».
23 января Надежда Савченко заявляла, что главными врагами украинского народа являются Россия и нынешнее руководство Украины. 7 декабря 2016 года Надежда Савченко приняла участие в прямых переговорах с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). С Александром Захарченко и Игорем Плотницким депутат встретилась без согласования своих действий со Службой безопасности Украины (СБУ) и фракцией «Батькивщина», в которой она на тот момент состояла.
18 января 2017 года Савченко заявила, что действующие власти страны уничтожают всех неугодных действующему режиму. В тот же день депутат украинского парламента «Блока Петра Порошенко» Иван Винник обратился в Службу безопасности Украины (СБУ) с просьбой возбудить уголовное дело по статье «госизмена» против Надежды Савченко.
16 декабря Савченко был исключена из партии, на настоящий момент она имеет статус внефракционного депутата.
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