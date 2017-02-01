«Черный список» Украины: кого не пустят на «Евровидение»

На международный музыкальный конкурс «Евровидение-2017», который состоится в Киеве, украинские власти не пустят Валерию и Королеву. На конкурс смогут поехать только те артисты, что не находятся в черных списках Службы безопасности Украины (СБУ). С таким заявлением выступил супервайзер конкурса Йон Ола Санд. Его слова передают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

«Мы находимся в постоянном контакте с российской делегацией и договорились с ее руководителем – в состав российской делегации войдут только те лица, которые могут работать в Украине», – заявил Йон Ола Санд.

Олег Газманов, Кроме того, Йон Ола Санд заявил, что Европейский вещательный союз сможет обеспечить пребывание для российской делегации на Украине. Помимо Валерии и Королевой, в черных списках СБУ находятся Иосиф Кобзон Александр Розенбаум и другие российские артисты. Международный конкурс «Евровидение-2017» пройдет в Киеве, полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал конкурса запланирован на 13 мая.

Право организовывать конкурс «Евровидение-2017» Украина получила после победы певицы Джамалы с песней «1944» на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Украина второй раз в истории принимает «Евровидение», впервые право проведения музыкального конкурса страна выиграла в 2005 году.