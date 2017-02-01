Украинские военные обстреляли из «Бука» беспилотник ОБСЕ

Во вторник вечером украинские военные пытались сбить беспилотный аппарат наблюдательной миссии ОБСЕ ракетой от ЗРК «Бук», сообщает издание «Русская весна».

По данным СМИ, обстрел велся с территории Авдеевки. Сообщается, что хвостовая часть ракеты упала на жилой сектор Макеевки. Горевший около частного дома боеприпас потушили прибывшие на место происшествия спасатели.

Отмечается, что целью удара был беспилотный летательный аппарат ОБСЕ, призванный фиксировать факты нападения на мирное население Донбасса.

Активное вооруженное противостояние началось наступлением войск ВСУ 29 января.