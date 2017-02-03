Порошенко возложил ответственность за обстрелы Авдеевки на Россию

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что ответственность за обострение ситуации в Авдеевке лежит на России и ополченцах. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

По словам Порошенко, ополченцы сами начали наступление на позиции украинских войск, в то время как Киев делает всё возможное для соблюдения режима прекращения огня.

«Украинская сторона сделала всё возможное для того, чтобы отразить эти атаки, начатые в конце января. И всё время подчеркивает необходимость прекращения огня. Сегодня ночью в Адеевке из системы залпового огня были обстреляны жилые кварталы и пункт раздачи гуманитарной помощи, погибли мирные жители», — сказал глава государства.

Кроме того, Порошенко заявил, что ополченцы специально не дают работать ремонтным бригадам, которые организовала украинская сторона.

Ранее в самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили о гибели более 20 человек с начала обострения ситуации в Донбассе.