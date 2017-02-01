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Пресс-секретарь Порошенко заявил об обстреле украинского самолёта над Чёрным морем
Пресс-секретарь президента Петра Порошенко Святослав Цеголко заявил об обстреле украинского транспортного самолёта во время тренировочного полёта.
«Сегодня во время тренировочного полёта в морской экономической зоне Украины был обстрелян украинский транспортный самолёт. Об этом Президенту доложил министр обороны Степан Полторак», — написал Цеголко на своей странице в Facebook.
По его словам, инцидент произошёл в районе Одесского газового месторождения.
Пресс-секретарь подчеркнул, что экипаж самолёта в результате происшествия не пострадал.
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