Пресс-секретарь Порошенко заявил об обстреле украинского самолёта над Чёрным морем

«Сегодня во время тренировочного полёта в морской экономической зоне Украины был обстрелян украинский транспортный самолёт. Об этом Президенту доложил министр обороны Степан Полторак », — написал Цеголко на своей странице в Facebook.

По его словам, инцидент произошёл в районе Одесского газового месторождения.

Пресс-секретарь подчеркнул, что экипаж самолёта в результате происшествия не пострадал.