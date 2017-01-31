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Украинские силовики стягивают под Донецк «Ураганы»
Украинские силовики стягивают к Донецку три реактивные системы «Ураган». С таким заявлением выступила разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Донецкое агентство новостей».
Как говорится в публикации, реактивные системы были замечены в селе Берестки, которые находятся под контролем ВСУ Украины. Населенный пункт находится в 21 километре от линии соприкосновении. По словам заместителя командующего оперативным штабом ДНР Эдуарда Басурина, ситуация в Донецке продолжается обостряться. За прошедшие сутки вооруженные силы Украины обстреляли территорию Донецкой области порядка 2,5 тысяч раз. Отмечается, что украинские военные применяли артиллерию, РСЗО «Град», танки, БМП и стрелковое оружие.
Обращение к главами России, США и Германии ранее опубликовали председатели народных советов ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Владимир Дегтяренко. Они попросили Владимира Путина, Дональда Трампа и Ангелу Меркель оказать давление на украинского президента Петра Порошенко и убедить его прекратить обстреливать территорию Донбасса.
В связи с обострением конфликта в районе Авдеевки Донецкой области Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) соберет 31 января специальное заседание. В Авдеевке с населением порядка 35 тысяч человек из-за непрекращающихся обстрелов города объявлено чрезвычайное положение. В городе нет электроснабжения, тепла, связи, частично водоснабжения. Вооруженные столкновения в районе Авдеевки и Ясиноватой продолжаются уже третьи сутки. Стороны обвиняют друг друга в обострении ситуации и артиллерийских обстрелах. Из города началась операция по эвакуации местных жителей.
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