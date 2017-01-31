Украинские силовики стягивают под Донецк «Ураганы»

Украинские силовики стягивают к Донецку три реактивные системы «Ураган». С таким заявлением выступила разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Донецкое агентство новостей»

Как говорится в публикации, реактивные системы были замечены в селе Берестки, которые находятся под контролем ВСУ Украины. Населенный пункт находится в 21 километре от линии соприкосновении. По словам заместителя командующего оперативным штабом ДНР Эдуарда Басурина, ситуация в Донецке продолжается обостряться. За прошедшие сутки вооруженные силы Украины обстреляли территорию Донецкой области порядка 2,5 тысяч раз. Отмечается, что украинские военные применяли артиллерию, РСЗО «Град», танки, БМП и стрелковое оружие.