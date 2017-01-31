Началась эвакуация старой части Авдеевки

По словам парламентария, эвакуировать людей начали «из-за сильных обстрелов «Градами». «Ситуация становится все более критичной», - заявил он.

Ранее ополченцы и представители Вооруженных сил Украины заявили об обострении ситуации в Донбассе. Из-за постоянных обстрелов населенный пункт Авдеевка остался без воды, отопления и света. Власти Украины объявили там чрезвычайное положение и сообщили о готовности эвакуировать восемь тысяч человек.

На фоне случившегося украинский президент Петр Порошенко прервал визит в Германию и инициировал экстренный созыв контактной группы по Донбассу. Сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявили, что у Авдеевки расположены танки и гаубицы.