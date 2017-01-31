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Началась эвакуация старой части Авдеевки
Депутат Верховной Рады Евгений Дейдей на своей странице в Facebook написал о начале эвакуации старой части Авдеевки. Об этом сообщают Рамблер/новости.
По словам парламентария, эвакуировать людей начали «из-за сильных обстрелов «Градами». «Ситуация становится все более критичной», - заявил он.
Ранее ополченцы и представители Вооруженных сил Украины заявили об обострении ситуации в Донбассе. Из-за постоянных обстрелов населенный пункт Авдеевка остался без воды, отопления и света. Власти Украины объявили там чрезвычайное положение и сообщили о готовности эвакуировать восемь тысяч человек.
На фоне случившегося украинский президент Петр Порошенко прервал визит в Германию и инициировал экстренный созыв контактной группы по Донбассу. Сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявили, что у Авдеевки расположены танки и гаубицы.
Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что с помощью контратаки ополченцы ДНР вернули Авдеевку под свой контроль. По словам Пескова, конфликт в Авдеевке начался из-за атаки украинских «самостийных отрядов», которые перешли линию соприкосновения при поддержке артиллерии.
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