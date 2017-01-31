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Мэр Стокгольма передала Кличко символические ключи от Евровидения

Мэр Стокгольма Ева Луиза Эрландссон Слорак передала мэру Киева Виталию Кличко символические ключи от Евровидения-2017. Об этом сообщает украинский «Первый канал».
«Ева Луиза Эрландссон Слорак, президент городского совета Стокгольма, города, где конкурс проходил в 2016 году, передала этот ключ мэру Киева Виталию Кличко», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках церемонии также состоялась жеребьевка в полуфинал стран-участниц конкурса.
Ранее стало известно, что Украина определилась с эмблемой и слоганом Евровидения-2017.
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Виталий Кличко
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