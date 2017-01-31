Мэр Стокгольма передала Кличко символические ключи от Евровидения

Мэр Стокгольма Ева Луиза Эрландссон Слорак передала мэру Киева Виталию Кличко символические ключи от Евровидения-2017. Об этом сообщает украинский «Первый канал».

The keys for #ESC2017 are officially in the Mayor of Kyiv's hands! pic.twitter.com/t2dkc6y8mC — Eurovision (@Eurovision) 31 января 2017 г.

«Ева Луиза Эрландссон Слорак, президент городского совета Стокгольма, города, где конкурс проходил в 2016 году, передала этот ключ мэру Киева Виталию Кличко», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках церемонии также состоялась жеребьевка в полуфинал стран-участниц конкурса.

Ранее стало известно, что Украина определилась с эмблемой и слоганом Евровидения-2017.