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В ДНР перехватили доклад Порошенко с данными о погибших солдатах
Представитель Минобороны ДНР Эдуард Басурин заявил, что за 29 и 30 января Украина потеряла как минимум 78 бойцов, а еще 76 получили ранения. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Донецкое агентство новостей». По словам Басурина, ополченцы перехватили доклад начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко президенту Петру Порошенко о потерях среди солдат. Представитель ДНР утверждает, что из-за данных этого доклада Порошенко досрочно вернулся из Германии.
Басурин пообещал обнародовать этот доклад, чтобы дать Порошенко возможность «объяснить матерям погибших и покалеченных военнослужащих ради каких амбиций он загубил столько людей».
Накануне, 30 января, ополченцы заявили о 10 убитых украинских военнослужащих.
На выходных в ДНР сообщили об обострении ситуации в регионе. По утверждениям ополченцев, в первой половине дня 30 января украинские силовики выпустили по ДНР около 900 снарядов. В ВСУ, в свою очередь, заявили, что ополченцы начали атаковать их позиции в районе Авдеевки.
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