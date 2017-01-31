В ДНР перехватили доклад Порошенко с данными о погибших солдатах

Басурин пообещал обнародовать этот доклад, чтобы дать Порошенко возможность «объяснить матерям погибших и покалеченных военнослужащих ради каких амбиций он загубил столько людей».

Накануне, 30 января, ополченцы заявили о 10 убитых украинских военнослужащих.

На выходных в ДНР сообщили об обострении ситуации в регионе. По утверждениям ополченцев, в первой половине дня 30 января украинские силовики выпустили по ДНР около 900 снарядов. В ВСУ, в свою очередь, заявили, что ополченцы начали атаковать их позиции в районе Авдеевки.