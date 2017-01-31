Авдеевку готовят к эвакуации

Власти Украины готовят эвакуацию жителей Авдеевки, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на страницу в Фейсбуке руководителя Донецкой военно-гражданской администрации Павла Жебривского . «В течение дня можем эвакуировать до 8 тыс. человек. Города области готовы принять до 9 тыс. человек. В детских учреждения области готовы в любой момент принять более тысячи детей», – отметил Жебривский.

По его словам, военные предоставили дополнительные полевые кухни городу, подготовлено около 10 тонн продуктов питания.

Ранее сообщалось об обострении ситуации в Авдеевской промзоне под Донецком. Украина заявила, что "пророссийские вооруженные формирования" ведут интенсивные артиллерийские обстрелы в этом районе с воскресенья, 29 января. В ДНР в свою очередь сообщили о боях и о массированном обстреле окраин города.

Авдеевка с населением 25 тысяч человек осталась без воды, электричества и теплоснабжения в условиях 20-градусных морозов.