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Назарбаев анонсировал специальное заявление
В понедельник, 30 января, в 21:00 (18:00 мск) президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вновь выступит со специальным заявлением, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.
«Сегодня в 21.00 в эфире республиканских телеканалов ожидается специальное заявление главы государства», — отмечается в сообщении.
Темя заявления не уточняется.
На минувшей неделе в среду, 25 января, Назарбаев также в телеэфире выступал со специальным обращением к народу. Тогда он заявил о необходимости перераспределения властных полномочий — должна усилиться роль правительства и парламента страны, а президент должен играть роль верховного арбитра, говорил Назарбаев.
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