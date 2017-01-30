Назарбаев анонсировал специальное заявление

«Сегодня в 21.00 в эфире республиканских телеканалов ожидается специальное заявление главы государства», — отмечается в сообщении.

Темя заявления не уточняется.

На минувшей неделе в среду, 25 января, Назарбаев также в телеэфире выступал со специальным обращением к народу. Тогда он заявил о необходимости перераспределения властных полномочий — должна усилиться роль правительства и парламента страны, а президент должен играть роль верховного арбитра, говорил Назарбаев.