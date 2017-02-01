Лавров: Запад признал роль Порошенко в обострении конфликта в Донбассе

«Последние провокации киевского режима, которые на днях произошли, лишнее тому подтверждение. Даже глубоко предвзятая германская пресса признала, что за всем этим стоит Порошенко, которому очень важно обострять ситуацию, чтобы Украину не забыли», - сказал министр. Лавров подчеркнул, что это «остается на совести» Порошенко, и напомнил, что украинский лидер «подписался под минскими договоренностями и обязан их выполнять».

Ранее ополченцы и представители ВСУ заявили об обострении ситуации в Донбассе. Из-за постоянных обстрелов расположенный под Донецком населенный пункт Авдеевка остался без воды, отопления и света. Власти Украины объявили там чрезвычайное положение.

На фоне случившегося Порошенко прервал визит в Германию и инициировал экстренный созыв контактной группы по Донбассу. Москва обвинила Киев в обострении ситуации и потребовала «незамедлительно прекратить вооруженные провокации в Донбассе».