Адвокат назвал условия возвращения Януковича на Украину

Экс-президент Украины Виктор Янукович будет участвовать в заседаниях суда в Киеве только в том случае, если ему обеспечат личную безопасность, а также проведут расследование покушения на него, сообщает Рамблер/новости со ссылкой на телеканал «112 Украина» . «Он будет принимать участие в рассмотрении данного дела, несмотря на нежелание руководителей ГПУ. Но в это время, с начала дела, это будет дистанционно.

Защита делает все, чтобы как можно быстрее было окончено расследование в деле о покушении на убийство Януковича. Если это дело все-таки будет расследовано, будут установлены лица и государство сможет обеспечить безопасность, он будет принимать участие лично в этом деле», -- сказал адвокат Януковича Виталий Сердюк

Ранее сообщалось, что Главная военная прокуратура Украины (ГПУ) вызывает экс-президента 27 и 30 января, чтобы допросить и ознакомить его с материалами дела о госизмене.

В январе украинские СМИ опубликовали фотографии письма Януковича к президенту России Владимиру Путину от 1 марта 2014 года. В нем политик просит Россию лидера ввести войска на территорию страны в целях «восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины».

В конце прошлого года Янукович рассказал, как в феврале 2014 года его пытались расстрелять вместе с сопровождением, напав на его кортеж. По словам бывшего главы государства, на кортеж было совершено нападение по дороге из Киева в Харьков.

Помимо дела о госизмене, экс-президент выступает в качестве свидетеля по делу по делу о расстреле людей на Майдане в 2014 году. Слушания идут в Святошинском райсуде Киева. В рамках расследования были арестованы пять бывших бойцов спецподразделения «Беркут», которых обвиняют в причастности к расстрелам 48 протестующих и причинения огнестрельных ранений 80 протестующим 20 февраля 2014 г. на ул. Институтской. 20 «беркутовцев» объявлены в розыск. Экс-президент Украины давал показания дистанционно из областного суда в Ростова-на-Дону.