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В Киеве напали на народную артистку Украины
Наталья Шелепницкая
Фото: официальная страница певицы в Facebook
Оперная певица, народная артистка Украины Наталья Шелепницкая подверглась нападению в Киеве, сообщает в субботу, 28 января, ТСН.
Инцидент произошел 27 января недалеко от жилого массива Осокорки. По словам певицы, злоумышленники сначала подрезали колесо ее автомобиля на стоянке возле торгового центра «Аркадия».
«Доехав до заправки, я вынуждена была остановиться на обочине, потому что машину уже очень вело вправо. Позвонила мужу, и в этот миг с криком преступник выбивает боковое стекло, хватает сумку и убегает», — рассказала Шелепницкая.
По словам певицы, стекло посыпалось на нее, она была напугана и не сразу поняла, что происходит. Лица нападавшего артистка разглядеть не смогла.
«На камерах наблюдения с заправки видно, как он после преступления перебежал дорогу, сел в машину, которая его ждала. Следователь сказал, что они уже месяц гоняются за этой машиной», — сообщила Шелепницкая.
В украденной сумке находились деньги, документы, ключи от квартиры и диски с записями певицы.
Наталья Шелепницкая выступает с ведущими коллективами Украины, много гастролирует за рубежом. В ее репертуаре как классические оперные партии, так неоклассика.
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