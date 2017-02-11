СМИ: на Украине могут ввести систему штрафов за неоплату счетов ЖКХ

Жителям Украины, не оплачивающим услуги ЖКХ вовремя, в скором будущем придется платить штрафы. Соответствующий законопроект о жилищно-коммунальных услугах ожидает рассмотрения в Верховной раде , пишет украинское издание "Зеркало недели".

"Новая редакция закона предусматривает начисление пени за несвоевременную уплату долга по коммунальным услугам в размере 0,1% от его суммы за каждый день просрочки", - отмечает еженедельник.

В настоящее время на Украине отсутствуют штрафы и пени за несвоевременную оплату услуг ЖКХ.

Введение пени для неплательщиков, по мнению инициаторов изменений законодательства, будет мотивировать граждан платить по коммунальным долгам.

Однако эксперты отмечают, что штрафы вряд ли станут достаточным мотиватором, так как после подорожания коммунальных услуг значительная часть населения страны не в состоянии их оплачивать.

По данным газеты, за 2016 год населению за услуги ЖКХ было начислено к оплате 72,5 млрд гривен ($2,7 млрд по текущему курсу), а оплачено было 60 млрд гривен ($2,2 млрд). Если уровень оплаты в начале года составил около 83%, то в декабре - только 63,8%.

Ситуация с неплатежами усугубится и на фоне принятого правительством 7 февраля решения о снижении социальных нормативов на услуги ЖКХ с учетом фактического потребления энергоносителей населением.

Утвержденные изменения, которые вступят в силу со следующего отопительного сезона, коснутся наименее защищенных слоев населения - получателей субсидий.

В течение прошлого года, отмечает "Зеркало недели", продолжалось повышение тарифов на все виды услуг ЖКХ: стоимость электроэнергии подскочила в 1,6 раза, холодная вода и газ подорожали в 1,42 раза, горячая вода - в 1,82, отопление - почти в 1,9 раза.

Это вынудило украинцев экономить. Они, по данным Национального банка Украины, сократили потребление услуг ЖКХ почти на 7%.