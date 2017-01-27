Новый украинский миномет взлетел в воздух при выстреле

Очередная неудача произошла в ходе испытаний нового украинского миномета «Молот». При выстреле орудие подлетело и после кувырка в воздухе упало на землю. Видео с испытаний появилось в Сети.

Инцидент произошел из-за нарушения правил техники безопасности минометчиками. Так, военные не закрепили опорную плиту орудия в земле.

Военная прокуратура проводит расследование в связи с действиями испытателей, пишут украинские СМИ. Эксперты уверяют, что после подобных кувырков миномет стоимостью 500 тысяч гривен, скорее всего, вышел из строя и непригоден для стрельбы.

Украина объявила о создании новейшего 120-мм миномета «Молот» в 2015 году. Разработчики уверяли, что новинку производят из новейших сплавов, в результате чего миномет реже ломается. Однако испытания «Молота» показали, что он опасен для тех, кто его использует. Так, во время учебных стрельб миномет неоднократно взрывался, что стоило жизни нескольким украинским военным.