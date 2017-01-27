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Украинцев оставят без любимых праздников
Директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что власти страны могут отменить празднование Международного женского дня, а также 1-го и 9 мая. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Апостроф».
По мнению Вятровича, не стоит делать праздничными и выходными днями 8 Марта и 1 Мая, а с Днем Победы «надо переводить акцент с 9 мая на 8 мая». «У нас календарь наполнен какими-то новыми украинскими национальными праздниками, а старые советские праздники все равно остаются. Все это требует определенного упорядочения», - сказал он.
Вятрович выразил уверенность, что в 2017 году депутаты примут закон об отмене этих праздников. Он пояснил, что на государственном уровне должны отмечаться только даты, важные для Украины, а не доставшиеся «в наследство от советского прошлого».
В 2014 году президент Украины Петр Порошенко отменил празднование 23 февраля в стране и назначил 14 октября Днем защитника Отечества. 14 октября, в Покров день, на Украине отмечается День украинского казачества, поскольку Богородица считается покровительницей казаков. Также украинские националисты празднуют в этот день годовщину создания Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России).
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