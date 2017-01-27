Украинцев оставят без любимых праздников

Директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что власти страны могут отменить празднование Международного женского дня, а также 1-го и 9 мая. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Апостроф»

По мнению Вятровича, не стоит делать праздничными и выходными днями 8 Марта и 1 Мая, а с Днем Победы «надо переводить акцент с 9 мая на 8 мая». «У нас календарь наполнен какими-то новыми украинскими национальными праздниками, а старые советские праздники все равно остаются. Все это требует определенного упорядочения», - сказал он.

Вятрович выразил уверенность, что в 2017 году депутаты примут закон об отмене этих праздников. Он пояснил, что на государственном уровне должны отмечаться только даты, важные для Украины, а не доставшиеся «в наследство от советского прошлого».