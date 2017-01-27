Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Лукашенко рассказал о войне за независимость «братской Украины»
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Украина сейчас воюет за свою независимость. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на агентство БЕЛТА.
В ходе встречи с научными работниками и педагогами Лукашенко отметил, что независимость досталась Белоруссии «очень дешево». «Все народы воевали, сегодня воюет наша братская Украина. Нам нельзя допустить того, чтобы воевать. Мы народ миролюбивый», - отметил президент.
По его словам, Минск борется за независимость в области экономики, а не в военной или политической сферах, поэтому Белоруссии нужна «эффективная наука для производства».
Минск является местом переговоров сторон конфликта в Донбассе. Там проходят встречи контактной группы представителей России, Украины, ОБСЕ, а также ДНР и ЛНР.
Оставить комментарий