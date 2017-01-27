Порошенко констатировал нехватку средств на новые танки

Украинский президент Петр Порошенко признал нехватку средств на закупку новой военной техники. Глава государства предложил модернизировать старые танки. Слова президента Украины передают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

«У нас возникает выбор: или один «Оплот», или десять глубоко модернизированных и капитально отремонтированных Т-64 или Т-80. Причем «Оплот» строится как минимум 18 месяцев, а цикл глубокой модернизации Т-80 составляет 2,5 месяца», - заявил Порошенко.