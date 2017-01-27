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Рамблер/новости

Порошенко констатировал нехватку средств на новые танки

У Украины закончились деньги на новые танки
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Украинский президент Петр Порошенко признал нехватку средств на закупку новой военной техники. Глава государства предложил модернизировать старые танки. Слова президента Украины передают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.
«У нас возникает выбор: или один «Оплот», или десять глубоко модернизированных и капитально отремонтированных Т-64 или Т-80. Причем «Оплот» строится как минимум 18 месяцев, а цикл глубокой модернизации Т-80 составляет 2,5 месяца», - заявил Порошенко.
Свое заявление глава Украины сделал на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины. По мнению Порошенко, Украина нуждается в срочной модернизации танков. Кроме того, глава украинского государства выступил в поддержку идеи закупки образцов вооружения для проведения «оптового перевооружения». О том, что украинские военные не получают новую технику, ранее заявили в концерне «Укроборонпром». Причина отсутствия поставок, по утверждению представителей предприятия, кроется в недостаточном финансировании из бюджета страны. В частности, в заявлении компании говорилось о невозможности получить танки «Оплот» и бронемашин «Дозор-Б». В бюджете Украины на 2017 год предусмотрено 5% ВВП (порядка 5 миллиардов долларов) на вооружение.
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Укроборонпром
Петр Порошенко
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