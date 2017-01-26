Украина заявила о реинтеграции Крыма

Власти Украины готовят пакет документов по реинтеграции Крыма. Речь идет о схожем проекте, который в январе был утвержден правительством страны в отношении неподконтрольных киевским властям территорий Донбасса - с таким заявлением выступил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш . Слова главы ведомства передают Рамблер/новости со ссылкой на издание «Украинская правда»

«По Крыму сейчас готовится похожий документ. Он будет обсуждаться с общественностью и международными партнерами. Думаю, на это нам нужен еще месяц», - заявил Черныш.

План предполагает, в частности, предоставление различных административных услуг, введение дистанционного образования в украинских учебных заведениях и организацию спортивных мероприятий, а также восстановление инфраструктуры теле- и радиовещания.

При этом, по словам Черныша, в проекте не говорится о возобновлении экономических связей с регионами.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума. Более 95% жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.

В то же время Киев потерял контроль над некоторыми регионами Донецкой и Луганской областей после государственного переворота в украинской столице, который жители востока страны признать отказались.