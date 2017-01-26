Украина на три месяца ввела полный запрет на ввоз книг из России
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Украина на три месяца ввела полный запрет на ввоз книг из России

Украина ввела полный запрет на ввоз книг из России
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Глава Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей Александр Афонин заявил, что украинские власти якобы запретили на три месяца ввоз на Украину книг из России, в том числе для личного пользования, вместе с тем в харьковской таможне сообщили, что никаких документов, запрещающих ввоз, к ним не поступало, сообщает в четверг украинское интернет-издание "Вести".
"С 1 января до 1 апреля запретили (ввоз книг — ред.), пока не будут разработаны соответствующие подзаконные акты для ввоза и механизм проверки", — сказал Афонин изданию.
По его словам, в некоторых издательствах осталось запасов на месяц, а магазины будут распродавать остатки книг, завезенных в прошлом году.
В конце 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания" из РФ. Верховная рада одобрила соответствующий закон 8 декабря. Власти рассчитывают, что эти меры будут стимулировать украинский рынок печатной продукции, в частности, станет на порядок больше украинских книг.
Предполагается, что механизм доступа на украинский рынок печатной продукции будет касаться только книг из РФ и тех изданий, которые ввозятся из "временно-оккупированной территории". В частности, это коснется юридических и физических лиц, субъектов предпринимательской деятельности, но при этом не будет касаться частных лиц. Согласно документу, при Государственном комитете по вопросам теле- и радиовещания будет создан общественный экспертный совет, которые будет по заявке импортеров проверять всю продукцию из РФ. Общественный совет в течение десяти дней должен принять решение о предоставлении разрешения или отказать в нем.
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина ранее обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой дать публичную оценку законопроекту о запрете на ввоз российских книг на Украину.
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