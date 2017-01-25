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Запрет на въезд мэру Перемышля: Польша требует от Украины объяснений
Польские власти требуют от Киева немедленных объяснений в связи с запретом мэру Перемышля Роберту Хоме въезжать на территорию Украины. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на аккаунт внешнеполитического ведомства Польши в Twitter.
«Польское правительство также просит срочно разъяснить дело мэра Перемышля, который получил запрет въезда на Украину», - говорится в сообщении МИД Польши.
Хома не смог попасть на Украину через контрольно-пропускной пункт Шегини-Медика. На Украине мэр должен был принять участие в новогоднем приеме в польском консульстве. В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что в связи с действиями политика, которые «вредили Украине», въезд на территорию страны ему запрещен на пять лет. По версии сотрудников ведомства, мэр Перемышля «разжигает межэтническую и межнациональную вражду». Сам Хома узнал о запрете уже на границе от задержавших его пограничников. Роберт Хома принимал участие в так называемом «Марше перемышльских и львовских орлят», где звучали антиукраинские лозунги.
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