В Польше украинцев избили за слова о принадлежности Львова

В Польше неизвестные напали на украинских студентов за слова о том, что город Львов принадлежит Украине. Инцидент произошел в городе Жешув. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на управление полиции Подкарпатского ведомства.

Как говорится в публикации, учащиеся из Украины возвращались в общежитие, когда их остановила группа из пяти мужчин. Они потребовали студентов ответить на вопрос о принадлежности Львова и, получив ответ, назвали украинцев «бандеровцами» и избили их. Сотрудники правоохранительных органов Польши задержали нападавших, их обвиняют в нанесении увечий на почве национальной ненависти.

В декабре 2016 года в городе Перемышль состоялся ежегодный «Марш перемышльских и львовских орлят», участники которого скандировали лозунги «Смерть украинцам» и «Перемышль, Львов – всегда польские».

В июле 2016 года нижняя палата польская парламента классифицировала Волынскую резню как геноцид и утвердила 11 июля днем памяти жертв этого события. Аналогичный закон принял 8 июля польский сенат.

Волынская резня – массовые убийства в 1943 году на национальной почве, которые совершили участники Украинской повстанческой армии (УПА), боевого крыла запрещенной в России экстремистской Организации украинских националистов. По разным источникам, во время резни были убиты от 30 тысяч до 100 тысяч поляков.

Львов находился в составе Польши с 1919 по 1939 годы. Кроме того, город до 1772 года входил в состав Польского королевства и Речи Посполитой.