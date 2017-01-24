Протестующие начали акцию у кабмина Украины

По данным телеканала, часть протестующих находится на въездах в Киев. По данным организаторов, всего в акции приняли участие около 400 человек. В украинской полиции утверждают, что на улицы вышли 200 активистов.

На 12:00 была запланирована встреча представителей протестующих с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом , но он не смог выйти к ним из-за участия в круглом столе с авторами законопроекта, который требуют принять активисты.

Ранее на въездах в Киев протестующие начали жечь шины. Они также частично заблокировали Одесскую, Бориспольскую и Житомирскую трассы.

Автомобилисты требуют принятия законопроекта «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно урегулирования транзита и временного ввоза транспортных средств личного пользования». Документ предлагает с 1 января 2017 года частично освободить от налогов машины, ввезенные на Украину на срок до года для личного пользования.