Савченко назвала главных врагов украинского народа

Депутат Верховной рады Надежда Савченко , ранее осужденная в РФ по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованная указом президента России, назвала власти Украины врагом народа номер два.

Савченко, комментируя ее встречи с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республик, заявила, что ее целью является донести правду о ситуации в Донбассе.

"Мне очень хочется донести людям какую-то истину через эмоции, чтобы они начали чувствовать сердцем, думать головой, а не просто таили злобу в сердце, отключили мозг и слушали пропаганду нашей власти, которая, в принципе, является нашим врагом номер два", — сказала Савченко в интервью интернет-изданию fraza.ua.

При этом она добавила, что считает Россию главным врагом Украины.

В украинской политике разгорелся скандал из-за того, что Савченко 7 декабря 2016 года посетила столицу Белоруссии, где встретилась с главами ДНР и ЛНР. Позже она заявила, что на встрече в Минске увидела не врагов, а людей, с которыми нужно вести переговоры. Многие депутаты Рады раскритиковали Савченко за встречу с ополченцами. Позже она была исключена из фракции "Батькивщина" в украинском парламенте, но не лишена мандата. Сейчас Савченко — внефракционный депутат. Позднее Рада исключила ее из украинской делегации ПАСЕ.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.