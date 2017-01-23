Порошенко создал над Донбассом отдельную военно-воздушную зону "Восток"

Президент Петр Порошенко изменил военно-административное деление Украины, создав отдельную военно-воздушную зону "Восток".

До этого воздушное пространство Украины делилось на три зоны ("Запад", "Юг" и "Центр") и один отдельный военно-воздушный район (над Черным морем). Восточные территории Украины, включая Донбасс, входили в состав зоны "Центр".

Теперь военно-воздушных зон стало четыре. Согласно президентскому указу, границы новой зоны распространяются на восточные территории Украины, в том числе неподконтрольные Киеву районы Донецкой и Луганской областей.