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На Украине разгорается скандал из-за масла «Кремлевское»
Фото: twitter.com/den_kazansky
На Украине один из заводов в Хмельницкой области начал выпуск масла под названием «Кремлевское». Выпуском продукции возмутился украинский журналист Денис Казанский. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на аккаунт блогера в Twitter.
«Вот такое масло делают в Хмельницком. Странный маркетинговый ход. Для меня такая картинка - стимул НЕ покупать» – заявил Казанский.
Согласно этикетке, выпуском продукции занимается Староконстантиновский молочный завод. Подписчики журналиста в комментариях к записи сообщили, что пожалуются на продавцов такого масла, если увидят его в магазинах своих городов.
«У нас в Киеве такого масла не видела. Увижу – выставлю претензии к продавцу», «Назвали хоть бы «Не Кремлевское»– написали в комментариях пользователи соцсети.
В 2016 году колбаса «Московская» была переименована в «Бандеровскую». Выпуском мясной продукции занимается завод в Ивано-Франковской области. Президент Украины Петр Порошенко неоднократно заявлял, что необходимо изменить названия любой продукции, которые ассоциируются с советским прошлым. Декоммунизацию украинский президент назвал «вопросом национальной безопасности». Правительство Украины в 2016 году приняли перечень названий, запрещенных к использованию для юридических лиц. В черный список попали «Киевская Русь», «Новороссия», «Губерния», «Малороссия».
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