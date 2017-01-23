На Украине разгорается скандал из-за масла «Кремлевское»

На Украине один из заводов в Хмельницкой области начал выпуск масла под названием «Кремлевское». Выпуском продукции возмутился украинский журналист Денис Казанский . Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на аккаунт блогера в Twitter

«Вот такое масло делают в Хмельницком. Странный маркетинговый ход. Для меня такая картинка - стимул НЕ покупать» – заявил Казанский.

Согласно этикетке, выпуском продукции занимается Староконстантиновский молочный завод. Подписчики журналиста в комментариях к записи сообщили, что пожалуются на продавцов такого масла, если увидят его в магазинах своих городов.

«У нас в Киеве такого масла не видела. Увижу – выставлю претензии к продавцу», «Назвали хоть бы «Не Кремлевское»– написали в комментариях пользователи соцсети.