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Порошенко: отказ Украины от Донбасса не приведет к миру
Фото: Михаил Палинчак/Pool / Коммерсантъ
Украина не должна отказываться от Донбасса и его жителей, так как эта стратегия не приведет к миру на востоке страны. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.
"У нас есть политические силы, которые в тщательно завуалированной форме предлагают нам отказаться от Донбасса, которые говорят, что надо обходиться с жителями Донбасса как с теми, кто не является украинскими гражданами", - заявил Порошенко. При этом он раскритиковал такую идею, отметив, что стратегия "разбрасывания украинскими землями" к "миру не приведет".
Ряд украинских депутатов неоднократно призывали не только сохранить экономическую блокаду неподконтрольных Киеву территорий Луганской и Донецкой областей, но и буквально отказаться от них. Так, в декабре депутат от фракции "Самопомощь" Семен Семенченко предложил Верховной раде "временно отгородиться от этих территорий" и выстроить "мощный пояс безопасности".
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