Порошенко: отказ Украины от Донбасса не приведет к миру

Украина не должна отказываться от Донбасса и его жителей, так как эта стратегия не приведет к миру на востоке страны. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко

"У нас есть политические силы, которые в тщательно завуалированной форме предлагают нам отказаться от Донбасса, которые говорят, что надо обходиться с жителями Донбасса как с теми, кто не является украинскими гражданами", - заявил Порошенко. При этом он раскритиковал такую идею, отметив, что стратегия "разбрасывания украинскими землями" к "миру не приведет".