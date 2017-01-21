СМИ: В конфликте России и Украины открылся новый фронт

Россия и Украина «открыли новый фронт» своего конфликта, начав судебную тяжбу в Высоком суде Лондона, пишет Times. «Конфликт между Россией и Украиной … на этой неделе возобновился вдалеке от полей сражений в Крыму. … Новый фронт открыли не солдаты или ополченцы, а юристы из Сити, вооруженные лэптопами и толстыми папками», - пишет Times, передает RT.

При этом, британское издание обращает внимание, что в последнее время Россия в презрительном тоне высказывалась о Великобритании в социальных сетях, но когда речь идет о разрешении сложных финансовых споров, она обращается в британские суды.

В четверг в Высоком суде Лондона завершились первые слушания по иску России к Украине по делу о госдолге. Позже Россия раскритиковала аргументацию Украины на суде