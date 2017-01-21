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СМИ: В конфликте России и Украины открылся новый фронт
Россия и Украина «открыли новый фронт» своего конфликта, начав судебную тяжбу в Высоком суде Лондона, пишет Times. «Конфликт между Россией и Украиной … на этой неделе возобновился вдалеке от полей сражений в Крыму. … Новый фронт открыли не солдаты или ополченцы, а юристы из Сити, вооруженные лэптопами и толстыми папками», - пишет Times, передает RT.
При этом, британское издание обращает внимание, что в последнее время Россия в презрительном тоне высказывалась о Великобритании в социальных сетях, но когда речь идет о разрешении сложных финансовых споров, она обращается в британские суды.
В четверг в Высоком суде Лондона завершились первые слушания по иску России к Украине по делу о госдолге. Позже Россия раскритиковала аргументацию Украины на суде
Напомним, Россия требует от Киева исполнить обязательства по долгу, выданному во времена правления президента Виктора Януковича. Украина отказывается выплачивать долг, называя его «политической взяткой».
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