Заседание Верховной рады закрылось сразу после начала из-за недостатка депутатов

Спикер Верховной рады Андрей Парубий закрыл вечернее заседание парламента из-за недостаточного числа украинских депутатов на рабочих местах. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Сообщалось, что на своих местах находились 169 нардепов.

«Коллеги, я больше не буду уговаривать. В связи с тем, что нет необходимого количества депутатов, я объявляю вечернее заседание Верховной рады закрытым», — приводит телеканал слова Парубия.

Спикер Рады назвал неприемлемым такое отношение к работе.

Он отметил, что ожидает всех в зале на утренней сессии 20 января.

Численность украинских нардепов по состоянию на 19 января составляет 423 человека.