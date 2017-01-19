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Строительство «Стены» в Харьковской области остановили
Фото: Кабинет министров Украины
В Харьковской области строительство комплекса защитных сооружений на границе с Россией приостановлено. Реализация проекта «Европейский вал» будет отложено из-за недостатка финансирования. С таким заявлением выступила председатель Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на украинское агентство УНИАН.
«Нет финансирования этого проекта, поэтому, насколько мне известно, он на территории Харьковской области не продолжается», - заявила Светличная.
Как отмечает в своем заявлении представитель администрации, на настоящий момент поддерживается техническое состояние уже построенных сооружений. По заявлению Светличной, «пока что продолжаться этот проект не будет». Проект был инициирован бывшим премьер-министром Украины Арсением Яценюком. 19 ноября 2014 года кабинет министров Украины утвердил указ президента страны Петра Порошенко об одностороннем обозначении линии украинско-российской границы. Согласно проекту, на границе должны были построить траншеи, рвы и ряд специальных объектов, которые, по плану авторов проекта, должны были остановить гипотетическое масштабное наступление российских войск на территорию Украины. С самого начала проект подвергался критике со стороны представителей различных политических сил Украины. Так в июле 2016 года депутат Рады Борислав Береза заявил, что «Европейский вал» «даже дикого кролика не остановит». В декабре 2016 года киевские власти начали строительство участка «Европейского вала» в Луганской области. Проект финансируется полностью из государственного бюджета. Во время строительства оборонительных объектов правоохранительными органами Украины были выявлены многочисленные факты коррупции. Стоимость всего проекта «Европейский вал» оценивалась примерно в 140 миллионов евро.
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