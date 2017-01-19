Строительство «Стены» в Харьковской области остановили

В Харьковской области строительство комплекса защитных сооружений на границе с Россией приостановлено. Реализация проекта «Европейский вал» будет отложено из-за недостатка финансирования. С таким заявлением выступила председатель Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная . Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на украинское агентство УНИАН

«Нет финансирования этого проекта, поэтому, насколько мне известно, он на территории Харьковской области не продолжается», - заявила Светличная.