Савченко заявила, что власти Украины уничтожают всех неугодных

Ранее Савченко, осужденная в РФ по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованная указом российского президента, неоднократно заявляла о том, что действующая власть не выполняет свои предвыборные обещания.

"Достаточно только один раз сказать, что Порошенко – брехло, как тебе будут кричать "позор" и "предательство". Все зависит от того, что человек идет против системы. Я сейчас пример, как система уничтожает человека, когда он начинает говорить правду. Все украинцы видели это при режиме Януковича, сейчас мы видим это при режиме Порошенко, ничего не изменилось", — заявила Савченко в среду журналистам.