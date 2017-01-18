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ВСУ: задержан воевавший на стороне ополченцев россиянин
Украинские силовики задержали гражданина России, якобы принимавшего участие в боях на стороне ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). С таким заявлением выступили в министерстве обороны Украины. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на сайт ведомства.
«В ходе проверки документов установлено, что данное лицо является гражданином Российской Федерации, жителем города Курганинск Краснодарского края. Кроме того, при нем найдены документы, удостоверяющие его принадлежность к одному из подразделений российско-оккупационных войск», — говорится в сообщении.
На настоящий момент других подробностей задержания не приводится. Российские власти пока никак не прокомментировали данное заявление. В мае 2015 года украинские военнослужащие задержали двоих россиян – Александра Александрова и Евгения Ерофеева. По версии киевских властей, они служили в ГРУ и участвовали в вооруженном конфликте на стороне ополченцев в Донбассе. Украинский суд приговорил россиян в апреле 2016 года к 14 годам тюремного заключения, обвинив их в «ведении агрессивной войны» и действиях, приведших к гибели человека. Вскоре российские граждане были помилованы президентом Украины Петром Порошенко и обменены на осужденную в России украинскую военнослужащую Надежду Савченко. По заявлениям Кремля, Ерофеев и Александров ранее действительно служили в российской армии, но на момент задержания в Луганской области уже не являлись российскими военными. Украинские власти неоднократно обвиняли Москву в финансовой и военной помощи ополченцам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В Кремле все обвинения отрицают и заявляют, что Россия не является стороной конфликта.
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