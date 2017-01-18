ВСУ: задержан воевавший на стороне ополченцев россиянин

Украинские силовики задержали гражданина России, якобы принимавшего участие в боях на стороне ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). С таким заявлением выступили в министерстве обороны Украины. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на сайт ведомства.

«В ходе проверки документов установлено, что данное лицо является гражданином Российской Федерации, жителем города Курганинск Краснодарского края. Кроме того, при нем найдены документы, удостоверяющие его принадлежность к одному из подразделений российско-оккупационных войск», — говорится в сообщении.