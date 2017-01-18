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«Киргизскую Божену Рынску» уволили за слова об авиакатастрофе под Бишкеком
Фото: Facebook
Преподавателя медицинской академии Киргизии Таттыгуль Дооталиеву, назвавшую крушение Boeing под Бишкеком естественным отбором, уволили и забрали в Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) страны. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на KNews.
В ГКНБ заявили, что Дооталиевой было вынесено официальное предостережение. «В процессе проверки ее публикаций в социальной сети Facebook выявлены элементы призывов к возбуждению межрегиональной и межнациональной вражды», - пояснили правоохранители. Кроме того, госкомитет назначил экспертизы ее постов в соцсетях.
Ранее киргизские депутаты потребовали привлечь к уголовной ответственности Дооталиеву, которая, по их мнению, оставляла агрессивные комментарии в адрес жертв авиакатастрофы Boeing 747. В частности, она назвала случившееся «естественным отбором», «чисткой нации» и заявила, что «пусть они [пострадавшие при крушении] едут к себе на юг и там живут». Дело в том, что многие из жителей дачного поселка, на который упал самолет, переехали туда из южных районов Киргизии.
В интернете Дооталиеву уже прозвали «киргизской Боженой Рынской». Российская журналистка, комментируя недавнюю катастрофу Ту-154 над Черным морем, написала, что «счастлива, когда с преступниками, на которых не найти управы в суде, разбираются небеса», имея в виду находившихся в самолете сотрудников НТВ.
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