«Киргизскую Божену Рынску» уволили за слова об авиакатастрофе под Бишкеком

Преподавателя медицинской академии Киргизии Таттыгуль Дооталиеву, назвавшую крушение Boeing под Бишкеком естественным отбором, уволили и забрали в Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) страны. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на KNews

В ГКНБ заявили, что Дооталиевой было вынесено официальное предостережение. «В процессе проверки ее публикаций в социальной сети Facebook выявлены элементы призывов к возбуждению межрегиональной и межнациональной вражды», - пояснили правоохранители. Кроме того, госкомитет назначил экспертизы ее постов в соцсетях.

Ранее киргизские депутаты потребовали привлечь к уголовной ответственности Дооталиеву, которая, по их мнению, оставляла агрессивные комментарии в адрес жертв авиакатастрофы Boeing 747. В частности, она назвала случившееся «естественным отбором», «чисткой нации» и заявила, что «пусть они [пострадавшие при крушении] едут к себе на юг и там живут». Дело в том, что многие из жителей дачного поселка, на который упал самолет, переехали туда из южных районов Киргизии.