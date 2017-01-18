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Савченко: Вернуть Донбасс можно лишь путем сдачи Крыма
Фото: РИА Новости. Стрингер
Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что освобождение Донбасса мирным путем возможно лишь при сдаче Крыма, сообщает телеканал «112 Украина».
«Относительно того, что это будет сделано мирным путем, относительно того, что Россия не выдержит санкций — то это обязательно будет сдачей Крыма. На какой-то определенный период, как всегда, это отложится в долгий ящик», — заявила Савченко.
В августе Савченко рассказала украинским СМИ, какими способами Украина может вернуть себе Крым.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
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