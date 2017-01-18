Савченко: Вернуть Донбасс можно лишь путем сдачи Крыма

«Относительно того, что это будет сделано мирным путем, относительно того, что Россия не выдержит санкций — то это обязательно будет сдачей Крыма. На какой-то определенный период, как всегда, это отложится в долгий ящик», — заявила Савченко.

В августе Савченко рассказала украинским СМИ, какими способами Украина может вернуть себе Крым.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.