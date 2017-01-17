Захарченко: ДНР и ЛНР невозможно объединить

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики не планируют объединяться - с таким мнением выступил глава ДНР Александр Захарченко . Его слова передают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

«Мы с Игорем (глава ЛНР Плотницкий – Рамблер/новости) оба подписанты минских соглашений. Это значит, что стоят две подписи как глав государств. На сегодня любое объединение – это изменение самого минского формата, на что мы в данный момент не готовы», — заявил Захарченко

Свое заявление политик сделал на пресс-конференции в крымском пресс-центре МИА «Россия сегодня». Захарченко подчеркнул, что республики на настоящий момент фактически объединены в конфедерацию Новороссия. Делегации ДНР и ЛНР прибыли на полуостров по приглашению Русской общины Крыма. Визит, приуроченный к 363-й годовщине Переяславской рады, продлится в течение трех дней. Переяславская рада, на которой казаки приняли решение о перехода Украины под покровительство московского царя Алексея Романова , состоялась 18 января 1654 года.

ДНР и ЛНР объявили о независимости в 2014 году после того, как киевские власти начали так называемую антитеррористическую операцию (АТО) против жителей восточных регионов страны, не признавших государственный переворот в Киеве. В результате вооруженного конфликта между ополченцами самопровозглашенных республик и украинскими военнослужащими погибли, по данным Организации объединенных наций (ООН), порядка 10 тысяч человек. Украина статус ДНР и ЛНР не признает и считает их террористическими организациями.