Полпред ЛНР: Украина отказалась выполнять функции государства для жителей Донбасса

Полпред самопровозглашенной ЛНР в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Владислав Дейнего , видит в отказе Киева выполнять свои социальные обязательства перед жителями Донбасса серьезное препятствие для минского процесса, передает ФАН.

"Конечно, главная проблема в том, что Украина продолжает стрелять по нам. Обо всем остальном можно разговаривать, но только в тех условиях, когда они осознают, что с нами надо разговаривать, а не уничтожать нас. Дело даже не в блокаде региона, а в том, что Украина полностью отказалась выполнять функции государства по отношению к своим гражданам, которые живут на нашей территории. После этого эти люди, фактически, уже не являются гражданами Украины. Она сознательно вычеркнула их из своих списков", - сказал он.