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Полпред ЛНР: Украина отказалась выполнять функции государства для жителей Донбасса
Полпред самопровозглашенной ЛНР в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Владислав Дейнего, видит в отказе Киева выполнять свои социальные обязательства перед жителями Донбасса серьезное препятствие для минского процесса, передает ФАН.
"Конечно, главная проблема в том, что Украина продолжает стрелять по нам. Обо всем остальном можно разговаривать, но только в тех условиях, когда они осознают, что с нами надо разговаривать, а не уничтожать нас. Дело даже не в блокаде региона, а в том, что Украина полностью отказалась выполнять функции государства по отношению к своим гражданам, которые живут на нашей территории. После этого эти люди, фактически, уже не являются гражданами Украины. Она сознательно вычеркнула их из своих списков", - сказал он.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что Киев сам отказывается от Донбасса, что подтверждает абсолютная блокада им этого региона. Он отметил, что "Россия как страна-гарант делает все возможное", чтобы повлиять на Донбасс и Киев, чтобы они выполняли взятые на себя обязательства.
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