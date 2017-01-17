Привет из прошлого: Киев получил прошение Януковича о вводе войск РФ

«Главная военная прокуратура получила через постоянное представительство Украины официальное письмо секретариата ООН с предоставлением украинской стороне заверенной официальной печатью ООН фотокопии заявления Януковича от 01.03.2014 г. с просьбой ввести войска РФ на Украину и все официальные материалы, которые были добавлены от РФ к заявлению представителя РФ в ООН Чуркина», - заявил Луценко.

Луценко также подчеркнул, что следствие военной прокуратуры получило «неопровержимые документальные доказательства госизмены Януковича».

В конце 2016 года генеральный прокурор Юрий Луценко заподозрил экс-главу Украины Виктора Януковича в государственной измене и пособничестве России в ведении агрессивной войны против Украины. Соответствующее заявление генпрокурор Украины сделал Святошинском райсуде Киева. Действия Януковича, по словам Луценко, нанесли Украине ущерб на общую сумму более 1 триллиона 80 миллиардов гривен (около 40 миллиардов долларов).

В феврале 2014 года на Украине произошел государственный переворт после многомесячных акций протеста, связанных с отказом действующей на тот момент власти страны подписать соглашение об ассоциации с Европейским союзом . Виктор Янукович бежал из страны из соображений личной безопасности. В настоящий момент он имеет временное убежище в России и проживает в Ростове-на-Дону.

Жители восточных регионов Украины не признали государственный переворот и провозгласили образование независимых Донецкой и Луганской народных республик. Киев неоднакратно обвинял Москву в финансовой и военной помощи ополченцам самопровозглашенных ДНР и ЛНР, против которой власти Украины объявили так называемую антитеррористическую операцию (АТО). Все обвинения в Кремле отвергают и заявляют, что Россия не является стороной конфликта.