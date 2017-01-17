Киев в суде ООН требует от Москвы компенсацию за Boeing

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин , сообщает «112 Украина».

Также Климкин отметил, что от Киев в суде требует Москвы «прекратить поставки оружия и любых средств помощи, тренировки вооруженных формирований и их финансирование».

Ранее сообщалось, что Киев подал в Международный суд ООН в Гааге иск против России за нарушение двух конвенций по борьбе с финансированием терроризма и ликвидации расовой дискриминации. В МИД России прокомментировали подачу Киевом иска.

В ведомстве отметили, что Россия будет использовать доступные средства правовой защиты. В МИД отметили, что обращение Киева в Гаагу преследует лишь сиюминутные политические интересы.

Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области, недалеко от границы с Россией. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.