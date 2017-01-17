Польских дипломатов не пропустили в Россию из Белоруссии

Дипломатам из Польши отказали во въезде на территорию Смоленской области из Белоруссии. Причина отказа – отсутствие постов пограничного контроля по пропуску граждан третьих стран в РФ в районе пересечения ими границы. Об этом сообщили в пограничном управлении ФСБ по региону.

Граждане Польши ехали на двух автомобилях с дипломатическими номерами. Они были остановлены на границе России и Белоруссии на трассе Москва — Минск. "Поскольку здесь нет постов пограничного контроля для пропуска в РФ граждан третьих стран, дипломатам было отказано во въезде и рекомендовано пересечь границу в соседних регионах", — объяснил представитель погрануправления Александр Лазненко.

По его словам, на российско-белорусской границе нет погранпостов, однако на трассе при въезде в РФ постоянно дежурит пограничный наряд. За последние дни, добавил представитель ведомства, было отмечено еще несколько аналогичных случаев. Дипломаты из других стран тоже пытались въезжать в Россию через границу с Белоруссией. Однако всем иностранцам было отказано во въезде в Смоленскую область, передает ТАСС.

Широко заговорили о проблеме пересечения границы в данном месте гражданами различных стран, в том числе и Польши, в сентябре прошлого года. Тогда посольство Польши в Москве даже направило России ноту. Там говорилось, что российские пограничники не пропускают через границу РФ и Белоруссии граждан Польши.

Ноту направили после того, как во въезде было отказано сотруднику польской дипмиссии. В погрануправлении отметили, что Россия и Белоруссия еще в 1995 году намеревались согласовать режим въезда, выезда и пребывания на территории Союзного государства России и Белоруссии граждан третьих стран. Однако этот вопрос до сих пор не урегулирован.

Ближайший пункт, где иностранцы могут пересечь границу России и Белоруссии, находится в Брянской области, можно также проехать через КПП "Бурачки" на границе Латвии и России.