Украинскому военному дали восемь лет за переход в российскую армию

Дарницкий районный суд Киева приговорил к восьми годам лишения свободы бывшего военнослужащего украинской армии по делу о госизмене. Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос. Его слова передают Рамблер/новости со ссылкой на аккаунт представителя ведомства в Facebook.

«Объявлен судебный приговор по госизмене (…) за совершение госизмены и дезертирства, а также переход на службу в российскую армию. Подполковник получил восемь лет реального лишения свободы», — написал Матиос.

В публикации говорится, что военнослужащий находится в звании подполковника медицинской службы. Ранее он занимал должность заместителя начальника Центра подготовки личного состава ВВС и ВМС Украины «Судак».

В феврале 2016 года ряд украинских СМИ сообщали, что военная прокуратура Центрального региона арестовала подполковника С., проходившего ранее службу в Крыму и не прибывшего в установленные сроки на материковую территорию Украины.