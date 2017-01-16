Порошенко поручил передать в суд ООН иск против России

«Сегодня завершен весь комплекс работ по досудебному процессу. Украина полностью готова к тому, чтобы передать в Международный суд ООН в Гааге необходимые документы для привлечения к ответственности Российской Федерации по этим двум Конвенциям», - заявил Порошенко.

Как отмечается в публикации, киевские власти обвиняют Москву в нарушении конвенций ООН по ликвидации всех форм расовой дискриминации и по противодействию финансирования терроризма. С подобным заявлением глава Украины выступил на встрече с экс-главой запрещенного в России меджлиса крымских татар Мустафой Джемилевым , заместителем министра иностранных дел Еленой Зеркаль и заместителями главы Администрации президента Константином Елисеевым и Алексеевым Филатовым. Как отметил Порошенко, «три года Россия нарушает международное право, осуществляя аннексию Крыма и оккупацию украинских земель».

По мнению президента Украины, «те, кто остался и в Крыму, и в Донбассе, подвергаются пыткам и преследованиям».

Также, отметил Порошенко, украинская сторона будет добиваться привлечения к ответственности за «незаконную конфискацию Россией украинского имущества, украинских месторождений».

Крым вошел в состав России в 2014 году по результатам референдума. Все обвинения Киева в финансовой и военной помощи Кремля ополченцам в Донбассе Москва отрицает и заявляет, что Россия не является стороной конфликта.