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Порошенко поручил передать в суд ООН иск против России
Иск против России в Международный суд Организации объединенных наций (ООН) в Гааге будет передано министерством иностранных дел Украины. С таким поручением руководству ведомства выступил украинский президент Петр Порошенко. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС.
«Сегодня завершен весь комплекс работ по досудебному процессу. Украина полностью готова к тому, чтобы передать в Международный суд ООН в Гааге необходимые документы для привлечения к ответственности Российской Федерации по этим двум Конвенциям», - заявил Порошенко.
Как отмечается в публикации, киевские власти обвиняют Москву в нарушении конвенций ООН по ликвидации всех форм расовой дискриминации и по противодействию финансирования терроризма. С подобным заявлением глава Украины выступил на встрече с экс-главой запрещенного в России меджлиса крымских татар Мустафой Джемилевым, заместителем министра иностранных дел Еленой Зеркаль и заместителями главы Администрации президента Константином Елисеевым и Алексеевым Филатовым. Как отметил Порошенко, «три года Россия нарушает международное право, осуществляя аннексию Крыма и оккупацию украинских земель».
По мнению президента Украины, «те, кто остался и в Крыму, и в Донбассе, подвергаются пыткам и преследованиям».
Также, отметил Порошенко, украинская сторона будет добиваться привлечения к ответственности за «незаконную конфискацию Россией украинского имущества, украинских месторождений».
Крым вошел в состав России в 2014 году по результатам референдума. Все обвинения Киева в финансовой и военной помощи Кремля ополченцам в Донбассе Москва отрицает и заявляет, что Россия не является стороной конфликта.
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