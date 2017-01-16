При крушении самолета под Бишкеком погибли более 30 человек

Минздраве Киргизии заявили, что число погибших в авиакатастрофе под Бишкеком выросло до 32 человек. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на 24.kg

Министр здравоохранения страны Талантбек Батыралиев рассказал агентству, что при крушении также пострадали восемь человек, в том числе и дети. Сейчас они находятся в больницах.

По данным РИА Новости , в результате авиакатастрофы пострадали шестеро детей. У них ожоги тяжелые травмы.

Ранее сегодня, 16 января, стало известно, что грузовой самолет Boeing 747 авиакомпании Turkish Airlines , летевший из Гонконга в Бишкек, рухнул на дачный поселок в нескольких километрах от аэропорта Манас . Сообщалось, что жертвами авиакатастрофы стали как члены экипажа, так и жители дачного поселка, где были разрушены около 15 домов. На борту лайнера находился два пилота и технические работники.

О возможных причинах катастрофы пока ничего не известно. СМИ писали, что на момент крушения Boeing в аэропорту Бишкека был густой туман.