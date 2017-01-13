Своеобразная благодарность: Губернатора Одессы назначили за национализацию „Приватбанка“

Как рассказал изданию источник в Одесском облсовете, назначение Степанова – это «своеобразная благодарность за передачу «Приватбанка» в собственность государству».

В четверг, 12 января, президент Украины Петр Порошенко назначил бывшего главу полиграфического комбината «Украина» Максима Степанова новым губернатором Одесской области. Ранее его кандидатуру одобрил кабмин . По словам Порошенко, Степанов – «человек, который настроен работать здесь, а не ездить по заграницам, человек который намерен брать на себя четкие обязанности и их выполнять».

Ранее Степанов также занимал пост первого заместителя председателя Одесской областной государственной администрации.

22 декабря правительство Украины национализировало «Приватбанк». По словам Коломойского, «Приватбанк» стал жертвой произвола Нацбанка Украины.