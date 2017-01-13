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Своеобразная благодарность: Губернатора Одессы назначили за национализацию „Приватбанка“
Максим Степанов, который назначен на пост главы Одесской областной госадминистрации, получил должность благодаря своим связям с известным украинским олигархом Игорем Коломойским. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на RT.
Как рассказал изданию источник в Одесском облсовете, назначение Степанова – это «своеобразная благодарность за передачу «Приватбанка» в собственность государству».
В четверг, 12 января, президент Украины Петр Порошенко назначил бывшего главу полиграфического комбината «Украина» Максима Степанова новым губернатором Одесской области. Ранее его кандидатуру одобрил кабмин. По словам Порошенко, Степанов – «человек, который настроен работать здесь, а не ездить по заграницам, человек который намерен брать на себя четкие обязанности и их выполнять».
Ранее Степанов также занимал пост первого заместителя председателя Одесской областной государственной администрации.
22 декабря правительство Украины национализировало «Приватбанк». По словам Коломойского, «Приватбанк» стал жертвой произвола Нацбанка Украины.
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