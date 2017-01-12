Главу Нацбанка Украины подозревают в махинациях на сумму $11,6 млрд

Национальное антикоррупционное бюро Украины завело уголовное дело против главы Национального банка страны Валерии Гонтаревой и главы Фонда гарантирования вкладов физических лиц Константина Ворушилина по подозрению в причастности к махинациям со средствами ликвидированных банков на сумму около 315,6 миллиарда гривен (11,6 миллиарда долларов), сообщил экс-прокурор Генпрокуратуры Владислав Куценко.

Нацбанк Украины в рамках оздоровления финансового сектора страны с 2014 года закрыл более 80 банков.

"На основании моего рапорта Национальному антикоррупционному бюро начато расследование деятельности Гонтаревой и Ворушилина", — написал Куценко в четверг в Facebook.

По его словам, уголовное дело возбуждено по статье "злоупотребление полномочиями лицами, которые предоставляют публичные услуги".

Куценко сообщил, что речь идет о возможной причастности Гонтаревой и Ворушилина к махинациям с активами ликвидированных банков на сумму около 315,6 миллиарда гривен. В частности, по данным прокурора, было допущено "искусственное занижение стоимости активов 68 ликвидированных банков с 415 миллиардов гривен (15,2 миллиарда долларов) до 99,4 миллиарда гривен (3,6 миллиарда долларов) с целью продажи таких активов за бесценок подконтрольным субъектам, что в свою очередь приводит к тяжким последствиям для экономики и к массовым невыплатам долгов вкладчикам таких банков".