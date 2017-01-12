Вассерман нашел связь Ильи Муромца с Черниговом

«Большую часть времени своей боевой службы он действительно провел при дворе великого князя Киевского и жил, судя по былинам, ближе к нынешней Черниговской области. Он охранял Русь от набегов степняков, то есть в степях, а не в лесах», — заявил Вассерман.

Кроме того, публицист еще раз подчеркнул, что «Илья Муромец, несомненно, историческая личность хотя бы потому, что его мощи захоронены в подземной галерее Киево-Печерской лавры». Вассерман отметил, что сказать точно, родился ли Муромец во Владимирской области, в городе Муром, трудно, однако это, по его мнению, «весьма вероятно, поскольку название Муром привязано к финно-угорскому племени мурома». Ранее генеральный директор театра-музея Ильи Муромца Юлия Елепова назвала «чушью» правки, которые внесли украинские чиновники в статью «Википедии» о месте рождения богатыря. Елепова отметила, что в муромском музее пользуются «источниками древнерусской литературы».

«Все, что мы показываем и рассказываем в нашем театре-музее, достаточно приближено к нашей истории», — заявила Елепова.

Илья Муромец, по общепринятой версии, жил во второй половине XII века. Он родился в деревне Карачарово под Муромом.

Украинские чиновники 12 января изменили данные в статье Википедии о былинном героя на город Моровск (Моровийск) под Черниговом, который в древние времена назывался Муромском.

Анатолий Вассерман – телеведущий и участник интеллектуальных игр, уроженец Одессы. Публицист получил российское гражданство в начале 2016 года. На Украине против него возбуждено уголовное дело в связи с подозрением в сепаратизме.