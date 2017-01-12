Порошенко нахамил чиновнику на презентации губернатора Одесской области

Президент Украины Петр Порошенко в ходе презентации нового губернатора Одесской области поспорил с неизвестным чиновником. Об этом в четверг, 12 января, информирует портал Корреспондент.net.

Сообщается, что чиновник перебил главу государства, когда тот говорил о резком увеличении бюджетов территориальных общин. «Опустите руку. Вам плохо? Вы потом когда будете президентом, то я вас приглашу и вы выступите вместо меня», — сказал Порошенко человеку, который в кадр не попал.

Президент Украины добавил, что слова оппоненту не давал. «Если вы хотите доложить президенту любую информацию, то я вам предоставлю эту возможность», — пообещал он.

12 января Порошенко назначил новым губернатором Одесской области Максима Степанова . «Это человек, который настроен работать здесь, а не ездить по заграницам, человек который намерен брать на себя четкие обязанности и их выполнять», — сказал украинский лидер.