Украина заблокировала телеканал «Дождь» из-за Крыма

Украинских провайдеров обязали прекратить трансляцию российского телеканала «Дождь» из-за Крыма, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Интерфакс-Украина»

По данным издания, Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию требует выполнить обязательства в течение месяца.

Причина блокировки телеканала заключается в непризнании каналом суверенитета и территориальной целостности Украины, а также трансляция российской рекламы.

«В частности, в эфире данного телеканала административная граница между Херсонской областью и АР Крым изображалась как граница между Украиной и РФ», - сказал член Нацсовета Сергей Костинский

В декабре 2014 года Нацсовет признал российский телеканал «Дождь» соответствующим требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и действующему законодательству Украины.