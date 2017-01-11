ВСУ подтвердили захват новых позиций под Дебальцево

Военнослужащие украинских вооруженных сил захватили новые позиции на Светлодарской дуге. С такой информацией выступил спикер оборонного ведомства Украины по вопросам силовой операции в Донбассе Александр Мотузяк. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на интернет-издание «Военное обозрение»

«Определенные очень важные новые позиции», по словам Мотузяника, были заняты в ходе боев с ополченцами. Информация о том, что украинские войска заняли новые позиции в районе Дебальцево, появилась ранее от украинского волонтера Юрия Мысягина

"На Светлодарской дуге у нас "чуток" новых позиций появилось. Наши очень постарались и самое главное все сделали тихо. Сепары только потом обо всём догадались, активизировались, но было уже поздно. Позиции наши и крепко наши. Уже и опорники на них стоят.

Нам сейчас надо туда организовать 4500 метров электрического кабеля, чтоб у хлопцев в блиндажах было электричество и свет", - написал Мысягин.

Очередная попытка прорыва в районе Дебальцево была предпринята ВСУ в ночь с 8 на 9 января. Украинские власти проводят в некоторых районах Донецкой и Луганской областей так называемую антитеррористическую операцию (АТО) с 2014 года. Военнослужащие ВСУ были отправлены на восток страны для подавления участников массовых выступлений, не поддержавших государственный переворот в Киеве. По данным Организации объединенных наций (ООН), за время конфликта в зоне боевых действий погибли порядка 10 тысяч человек.