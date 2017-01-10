Глава Донецкой администрации запретил работу на русском языке

С 10 января все сотрудники Донецкой военно-гражданской администрации будут обязаны вести все дела только на украинском языке. Об этом заявил глава ведомства Павел Жебривский . Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на аккаунт политика в Facebook

«Сегодня подписал распоряжение «О применении государственного языка работниками облгосадминистрации при исполнении своих должностных обязанностей. Отныне в Донецкой областной военно-гражданской администрации переходим на обслуживание на украинском языке», - говорится в сообщении.

Как отмечает Жебривский в своем посте, в прошлом году он дважды организовывал курсы делового украинского языка для своих сотрудников, после чего проверил их знания с помощью диктанта. В 2017 году Жебривский пообещал организовать для сотрудников администрации курсы английского языка.